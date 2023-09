Il patron del Real Sebastiani Roberto Pietropaoli è un nuovo consigliere del direttivo della Lnp: «Sono onorato»

RIETI - Il patron del Real Sebastiani Rieti è un nuovo consigliere del direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. Nella giornata di oggi si è tenuta a Bologna la consueta assemblea della Lnp per assegnare le nuove cariche. Le 34 società presenti al consiglio hanno votato ed eletto il nuovo Consiglio Direttivo con quattro rappresentanti per la Serie A2 e quattro per la B. Il patron della Sebastiani è stato nominato come uno dei quattro consiglieri per la Serie A2, insieme a Luca Biganzoli dell’Urania Milano, Renato Pasquali di Forlì e Alessandro Santoro di Cantù. Eletto come nuovo presidente della Lnp l’Avvocato Francesco Maiorana.

Le dichiarazioni di Pietropaoli

«Sono onorato di entrar a far parte del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro – ha spiegato Roberto Pietropaoli - Ringrazio tutte le Società che mi hanno dato fiducia votandomi. Il mio scopo, fin da subito, sarà quello di aiutare fattivamente tutto il movimento cestistico italiano a crescere sempre di più tramite idee e lavoro».