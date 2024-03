Real Sebastiani a caccia del tris contro l'ostica Nardò. Rossi: «Profondi e dinamici». Sarto rinnova

RIETI - Torna al PalaSojourner il Real Sebastiani Rieti, pronto ad ospitare domani alle 16.30 Nardò per la quarta giornata della fase a orologio della Serie A2. Rieti che proverà a confermarsi cercando il terzo successo consecutivo contro una squadra che ha già collezionato due vittorie su tre gare disputate nella fase a orologio.

Gli avversari

Nardò è al momento appaiata con Rimini all’ottavo posto del girone Rosso, in piena corsa per un posto ai playoff. Nella fase a orologio la squadra di coach Luca Dalmonte (arrivato nel mese di gennaio) ha collezionato due importanti vittorie, contro Latina in casa e in trasferta contro l’Urania Milano, sfiorando la rimonta anche nella gara contro Cantù. Punti di forza in attacco sicuramente i due americani Smith e Stewart Jr, autori rispettivamente di 19 e 17 punti di media a partita. Il playmaker Parravicini, il centro Iannuzzi e l’ex Npc Andrea La Torre completano lo starting five dei pugliesi. Maspero, Baldasso e Lazar Nikolic sono pronti a dare il proprio contributo dalla panchina. Tra le fila di Rieti continua a mancare Vittorio Nobile, mentre c’è un Alvise Sarto fresco di rinnovo fino al 2025.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach Alessandro Rossi presenta così la gara: «Sarà una partita contro una squadra che nelle ultime settimane, anche e soprattutto dopo il cambio di allenatore, sta cercando nuova linfa all’interno di un campionato in cui hanno avuto alti e bassi. Sono una squadra profonda e dinamica con un grande talento ed uno dei più grandi realizzatori del campionato come Russ Smith. Ci saranno tanti aspetti da codificare, noi faremo di tutto per confermare il vantaggio del campo e mettere altri 2 punti in cascina».

Parla anche l’esterno 2002 amarantoceleste, Lorenzo Piccin: «La partita di domenica sarà molto complicata. Nardò ha tanti punti di forza ed esperienza. Noi dovremmo essere bravi a mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato in settimana. L’approccio alla partita sarà fondamentale, sicuramente i tifosi del PalaSojourner ci trasmetteranno la carica che ci serve».

Il coach di Nardò Luca Dalmonte parla così della gara di domani: «Cantù è un'esperienza da cui imparare, di conseguenza è necessaria un'analisi corretta di quella partita. Credo che per noi sia stata un'occasione persa, indipendentemente dal valore di Cantù. È vero che abbiamo rincorso l'avversario per tutta la gara, ma in parecchie situazioni potevamo essere migliori. Proprio dall'analisi di queste situazioni dobbiamo trarre insegnamenti per il futuro e per l'impegno di Rieti. Loro sono un roster profondo e assortito in modo corretto, con alcuni giocatori di qualità, allenato coerentemente alla qualità dei giocatori e con un'identità ben precisa. Una squadra che ha due opzioni offensive ben definite con Johnson e Hogue, ma che ha uomini che per numero e qualità possono essere di supporto a loro due. Quindi dal punto di vista offensivo sono imprevedibili per la qualità dei due americani e anche degli altri. Difensivamente, grazie alla taglia, all'aggressività e alla mentalità individuale riescono a proporre tantissima energia. Dovremo essere bravi a condizionare le prestazioni di Johnson e Hogue, senza dare a Rieti giocatori in più dal punto di vista offensivo, dall'altro lato dovremo essere bravi invece a curare l'esecuzione per ‘skippare’ la loro aggressività e ad avere le idee chiare, su quelli che potranno essere gli obiettivi offensivi».

Anche Matteo Parravicini parla della gara contro Rieti: «Con Cantù è stata una partita difficile, noi abbiamo giocato credo al massimo delle nostre possibilità, dimostrando che anche con le prime della classe possiamo dire la nostra e possiamo imporci.

A Rieti sarà un match molto impegnativo dal punto di vista mentale e anche fisico. Loro in casa sono molto aggressivi, lottano molto, ma soprattutto sono un'ottima squadra. Conosco bene il loro allenatore, per aver lavorato con lui in passato. Noi ci stiamo evolvendo tanto, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma abbiamo anche nuove idee in attacco. Stiamo aumentando tanto l'intensità, sia nel lavoro settimanale che in partita. Le sensazioni che abbiamo sono certamente positive».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Nardò: Parravicinj 2, Smith 3, Nikolic 5, Iannuzzi 7, Ferrara 10, Baldasso 11, Stewart Jr. 12, Maspero 10, La Torre 14, Donda 73. All. Dalmonte

Arbitri: Stefano De Biase di Treviso, Francesco Cassina di Desio (MB) e Chiara Maschietto di Treviso

Le altre gare della fase a orologio (IV giornata)

Agrigento – Udine

Urania Milano – Orzinuovi

Treviglio – Chiusi

Juvi Cremona – Cividale

Torino – Cento

Cantù – Rimini

Trapani Shark – Piacenza

Latina – Trieste

Monferrato Basket – Verona

Luiss Roma – Forlì

Vigevano – Fortitudo Bologna

Classifica Girone Verde

Trapani Shark 44

Cantù 38

Torino 34

Real Sebastiani Rieti 30

Juvi Cremona 24

Urania Milano 24

Treviglio 22

Vigevano 20

Luiss Roma 18

Agrigento 12

Monferrato Basket 12

Latina 8