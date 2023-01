A Parma presentate le nuove maglie del Real Sebastiani per la prossima stagione

RIETI - Mercoledì 25 gennaio, presso la sede parmense della Erreà, a San Polo di Torrile, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi kit gara della Real Sebastiani Rieti versione 2023/24.

Ad accogliere la delegazione reatina, guidata dal patron Roberto Pietropaoli e sua moglie Antonella Cingolani, è stato il responsabile della divisione basket della Erreà Massimo Olivieri e la responsabile del reparto designer dell’azienda Barbara Mainardi “creatrice” dei nuovi modelli in sinergia col suo staff.

Dopo un’interessantissima visita all’interno di una delle aziende italiane leader nel settore della produzione di capi d’abbigliamento e accessori per ogni tipo di sport, sono stati alzati i veli sui tre manichini “vestiti” di Real Sebastiani Rieti, anticipati dalle parole di benvenuto di Massimo Olivieri.

«Con la Real Sebastiani Rieti è bastata una telefonata tra me e Roberto Pietropaoli, che conoscevo già, per far scattare quella scintilla di sintonia sulla quale abbiamo gettato le basi per andare avanti nel tempo, a prescindere dal campionato di appartenenza, perché ha una struttura dietro e una potenza di idee talmente avanti che siamo qua oggi, a fine gennaio, a parlare delle maglie della prossima stagione. Penso che sia la prima società in Italia e in Europa a fare un’operazione del genere e vuol dire che c’è assoluta sintonia tra società e azienda».

Una sintonia che, di riflesso, ha coinvolto per intero lo staff e l’entourage aziendale, creando anche stavolta tre maglie uniche nel design e nei significati, come spiega Barbara Mainardi.

«Dietro la costruzione di queste maglie – dice – c’è ovviamente lo studio e l’analisi della storia pregressa della Sebastiani che ci vede, per il terzo anno di fila, impegnati in questa creazione. La prima maglia resta bianca, con inserti amarantoceleste, lo scollo a V e l’acronimo RSR nella trama interna. La seconda maglia è un omaggio a quella della Brina: i colori vogliono richiamare i fasti di quei tempi, sperando che porti fortuna. La terza maglia, invece, è un richiamo alla solidarietà e questi colori, rosa, rosso, celeste e giallo, sono quelli che meglio la rappresentano».

A concludere gli interventi, Roberto Pietropaoli, visibilmente commosso e soddisfatto di ciò che ha potuto constatare coi propri occhi

«Ringraziamo la Erreà perché ha capito cos’è la Sebastiani, cosa vogliamo fare e quanta passione mettiamo in tutto ciò che facciamo quotidianamente. Ci hanno seguito, sostenuto, consigliato e guidato nonostante la categoria: noi facciamo la serie B per volontà, perché avremmo potuto fare anche la serie A acquisendo un titolo, ma a noi piace vincere sul campo e quindi in grado anche di accettare le sconfitte. E scoprire oggi di essere i primi nel basket, sia in Italia che in Europa, a presentare le nuove maglie, mi e ci rende ancora più orgogliosi. Le maglie non le commento perché rischierei solo di sminuire e non rendere al massimo quello che è stato il lavoro di Barbara e il suo staff, ma colgo l’occasione per ricordare che la terza maglia è un mio omaggio all’Aido con la quale proseguirà il nostro connubio».

Prima di lasciare Parma e affrontare il viaggio di ritorno, c’è stata la gradita visita del presidente, nonché fondatore, della Erreà il dottor Angelo Gandolfi, il quale nel complimentarsi con la società ha detto. «Avrete un futuro roseo perché lo si legge dai vostri sorrisi. Oggi avete fatto qualcosa di storico: in Italia e in Europa avete anticipato tutti presentando le nuove maglie, bravi!».

Da oggi le maglie si potranno prenotare sul sito www.realsebastianirieti.it e riceverle dopo il 1° luglio, allo stesso prezzo di quello attuale.