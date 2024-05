In Comune si è alzato il sipario sulla 14esima Best League: 11 giorni tra sport e musica. Studenti protagonisti. Foto

RIETI – Presentata nel pomeriggio odierno, nella sala consiliare del Comune di Rieti, la quattordicesima edizione della Best League: il torneo studentesco più seguito e atteso da tutti gli studenti reatini.

La Best League non è solo un evento sportivo, ma anche sociale e inclusivo in cui tantissimi giovani si ritrovano tra musica e compagnia. Best League che già pensa alla prossima edizione con la sfida lanciata dal sindaco Daniele Sinibaldi: la partecipazione al torneo di studenti universitari.

Il torneo, come da tradizione, si disputerà al Parco del Coriandolo e inizierà il 22 maggio e terminerà il 1° giugno con la serata finale in cui si disputeranno le gare finali, le premiazioni e una festa all’aperto. L’evento prevede come di consueto calcio a 5, basket 3vs3, beach volley.

Durante questa XIV edizione la novità è l’introduzione del torneo di calcio a 5 “vecchie glorie” dedicato a coloro che negli anni passati hanno già avuto l’occasione di giocare come studenti.

La presentazione ha avuto inizio con i ringraziamenti del responsabile dell’evento, Alessandro Palomba, verso il Comune di Rieti e la Fondazione Varrone. Ringraziamento speciale alla Willie Basket gestore del Parco “Il Coriandolo”. Parco che in questa edizione vedrà rinnovato il manto erboso del campo di calcio a 5 e l’ampiamento dell’area ristoro, che sarà il fulcro dell’evento. «Perché Best League non è solo sport, ma ritrovo di tantissimi giovani», dice il responsabile Alessandro Palomba.

Durante la presentazione è intervenuta anche l’assessore allo sport Chiara Mestichelli che afferma: «Un piacere vedere la sala gremita di giovani. Ringrazio Alessandro per l’impegno che mette in questo evento e per portare avanti questa manifestazione. Lo sport ha una funzione educativa molto importante. La nostra città si sta preparando a vivere tantissimi eventi sportivi, a dimostrazione del fatto che per la nostra amministrazione lo sport è molto importante. Stiamo investendo tanto sugli impianti, basti pensare alla pista di atletica appena rinnovata, un impianto che ha suscitato l’interesse a livello nazionale. Nella nostra città lo sport ha una importante tradizione. Aspettiamo i campioni olimpici che hanno scelto la pista di atletica per preparare le loro gare. Questo ci fa capire quanto, a livello nazionale e internazionale, Rieti rappresenti una perla dello sport».

Presente anche il Sindaco Daniele Sinibaldi che dichiara: «Faccio un in bocca al lupo a tutti gli studenti che parteciperanno al torneo. Questa è la XIV edizione, non è facile mantenere una tradizione studentesca. Si sono alternate tante generazioni. Io questo torneo l’ho visto nascere. È nata come manifestazione di un gruppo poi negli anni è diventata una manifestazione della città, una piccola tradizione per la gioventù reatina. Oggi, vedere generazioni che raccolgono un testimone per portare avanti questo evento è simbolo di vanto. Questa è la dimostrazione di una città viva. Ricordo che esiste una sede distaccata dell’Università La Sapienza con 13 corsi universitari. Se tutto va bene, a ottobre apriremo il primo anno di Medicina e chirurgia. Questo serve a dire che probabilmente questa manifestazione oggi deve aprirsi anche ad un nuovo fronte, una sfida nuova, quella di diventare un punto di riferimento anche per gli studenti universitari, di Rieti e non, che hanno scelto di vivere qui la loro esperienza nella nostra città. Questa è la sfida che abbiamo lanciato con la nostra amministrazione, costruire un collante tra le scuole superiori e l'università. Chissà che il prossimo anno, la quindicesima edizione, non possa essere un'edizione che veda insieme studenti delle superiori e universitari».

Al termine della prestazione un omaggio al sindaco Sinibaldi e al vicesindaco Mestichelli: donate una polo e una borraccia firmata Best League.

Per problemi legati al reperimento dei kit da gioco, la consegna avverrà direttamente il 22 maggio, giorno in cui inizierà il torneo.

Infine, la firma del regolamento da parte dei capitani di ogni squadra e sport. «Regolamento dove sono inseriti tre punti centrali del torneo: rispetto, sacrifico e passione», conclude Alessandro Palomba.