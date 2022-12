Rsr capolista solitario, Dell'Agnello: «Vittoria che ci dà fiducia». Mercoledì big match a Faenza

RIETI - Parla un coach Dell’Agnello contento al termine della gara del PalaTriccoli tra Jesi e il suo Real Sebastiani Rieti che conquista la nona vittoria in campionato (69-79 il finale) sulle dieci gare finora disputate e mantiene la testa della classifica, a più due su Faenza che cade sul campo di San Miniato.

Le dichiarazioni di coach Dell’Agnello

«Partita dalle due facce – spiega il tecnico livornese - vittoria sofferta, probabilmente è quello che ci serviva perché, per merito nostro, abbiamo vinto molte partite con un distacco importante e vittorie di quel tipo ti danno fiducia ma servono a poco. Oggi invece ce la siamo dovuta sudare, con venti minuti sottotono dal punto di vista offensivo. Però nel secondo tempo abbiamo ripreso in mano la situazione riuscendo ad andare avanti. Jesi è una squadra che in casa ha una media di 80 punti segnati, noi siamo riusciti a tenerli sotto i 70 e siamo molto contenti di questa vittoria. In un primo tempo in cui abbiamo abusato del tiro da tre quelle tre bombe realizzate da Contento ci hanno tenuto in carreggiata e ci hanno dato la spinta per restare attaccati alla partita. Mercoledì ci attende una gara molto importante per la quale sono sicuro che avremo le energie necessarie nonostante sia un match che giocheremo a 72 ore dall’ultimo».

Prossimo impegno nel turno infrasettimanale di mercoledì 7 dicembre con lo scontro diretto contro la seconda in classifica Faenza (palla a due al PalaCattani alle 20.30).