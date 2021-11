Il Real Sebastiani vince anche a Giulianova 53-76 e rimane in testa

RIETI - Altra vittoria per il Real Sebastiani che inanella la quarta vittoria consecutiva in campionato, la quinta in totale. Amarantocelesti che battono 53-76 Giulianova e vanno a 10 punti in classifica restando in testa al girone C. Prossimo appuntamento contro Faenza in casa il 14 novembre.

Il primo tempo

Gara aperta dai canestri di Ghersetti che prima segna da sotto e poi colpisce dai 6.75, dopo un minuti 0-5 Real. Di Carmine segna per i suoi ma Contento risponde subito dalla media, 2-7. Two & one di Cianci, 5-7. Altro canestro dalla media per Contento ma Di Carmine ribatte con la tripla, 8-9. Caverni in penetrazione per il primo vantaggio Giulianova, 10-9. Il n. 6 abruzzese di ripete poco dopo, 12-9. Rimbalzone di Ghersetti che poi lotta contro tre avversari e segna 12-11. Cianci segna due liberi ed è +3 Giulianova. Super bomba di Loschi che impatta la gara sul 14 pari. 1/2 di Buscaroli dalla lunetta, in risposta Contento fa 2/2 e riporta avanti Rieti, 15-16. Pochi secondi e Bischetti impatta di nuovo la gara dai 5.8, 16-16. Dieng scalda i motori, tripla in punta, 16-19. Bischetti riporta sotto i suoi di un punto e Buscaroli firma il controsorpasso allo scadere del primo quarto, 21-19 dopo 10′ di gioco.

Long two di Piazza e canestro di Giacomelli, la seconda frazione parte forte, 23-21. Bel canestro segnato da Dieng nuovo pareggio, 23-25. La Sebastiani torna avanti con l’appoggio di Ghersetti, 23-25. Motta da tre e Ghersetti da dentro l’area, 26-27. Non c’è un attimo di tregua, altro ribaltamento e contro-ribaltamento con il canestro di Caverni seguito dai due punti di Stanic, 28-29. 1/2 di Caverni ai liberi, 29-29. Fattori appoggia e Giulianova torna avanti, 31-29. Ghersetti si libera del marcatore e mette a segno, 31-31. Difesa e attacco, Dieng difende perfettamente e spara da tre, 31-34. Contento segna due punti e subisce fallo, segna il libero aggiuntivo e Rieti va a +6. Beat buzzer di uno scatenato Dieng che chiude il primo tempo. Sebastiani avanti 31-40 al riposo lungo.

La ripresa

Loschi e Contento segnano i primi punti del secondo tempo da dentro, e Rieti va a +13, 31-44. Two & one di Loschi che allontana ulteriormente la Sebastiani, 31-47. Altri due punti del n.11 reatino, 31-49. Fattori smuove il punteggio per i suoi da sotto canestro, 33-49. Grandissimo assist di Loschi, Ghersetti realizza, 33-51. Ancora Fattori che da sotto le plance prova a suonare la carica, 35-51. Terzo quarto perfetto finora per Loschi che segna e subisce nuovamente fallo, libero a segno e +19 Real. 2/2 per Dieng ai liberi, 35-56. Motta segna per i padroni di casa, 37-56. Palla rubata da Piazza e per Loschi in contropiede è un gioco da ragazzi, 37-58. Si va all’ultima frazione di gioco con il +21 Rieti.

Palleggio, arresto e tiro, Stanic segna i primi due punti del quarto quarto con il marchio di fabbrica, 37-60. Contento in coast to coast mette a segno il +25 reatino, amarantocelesti avanti sul 37-62 con 8′ da giocare. Buscaroli rende meno pesante il passivo, 39-62. Ottima azione della RSR, Ghersetti finalizza a perfezione, 39-64. Canestro di Giulianova ma due triple consecutive di Contento non danno speranze ai padroni, 41-70. Bottino pieno di Loschi dai 5.8, 41-72. Caterpillar Roman Tchintcharauli, con due uomini addosso inchioda a canestro, 41-74. Bischetti segna due liberi, 43-74. Cianci dalla media, 45-74. Palla persa RSR e contropiede Giulia Basket, Bischetti segna, 47-74. Il n.9 di Giulianova con il 50% dalla lunetta, 48-74. Cianci accorcia ulteriormente, Comunque Rieti sicura a +24 con un solo minuto da giocare. Loschi da due e Buscaroli da tre, si chiude 53-76 la gara tra RSR e Giulianova.

Il tabellino

GIULIA BASKET GIULIANOVA-REAL SEBASTIANI RIETI 53-76 (parziali: 21-19; 10-21; 6-18; 16-18)

GIULIA BASKET GIULIANOVA: Giansante, Di Carmine 5, Caverni 7, Nafea, Bischetti 8, Giacomelli 4, Motta 5, Fattori 6, Scarponi, Cianci 9, Scarpone, Buscaroli.

Coach: Massimiliano Domizioli.

REAL SEBASTIANI RIETI: Tchintcharauli 2, Piazza 2, Loschi 19, Ghersetti 17, Dieng 13, Stanic 4, Piccin, Contento 19, Traini n.e., Chiumenti n.e..

Coach: Alessandro Finelli

ARBITRI: Zaniboni di Bologna (BO) e Moratti di Reggio Nell’Emilia (RE)