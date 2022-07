Real Sebastiani, l'assistant coach Giorgio Contigiani: «Felice di lavorare con la storia»

RIETI - Real Sebastiani, Giorgio Contigiani che sarà l’assistente di coach Dell’Agnello per le stagioni 2022/23 e 2023/24.

La biografia

Contigiani nasce ad Ascoli Piceno il 5 settembre 1982. La sua carriera vede fin da subito il parallelismo tra il basket giocato ed il ruolo di allenatore. Il marchigiano, infatti, dopo l’esordio da giocatore ad Ancona nel 2002/2003, nella stagione successiva gioca a San Marino ma contemporaneamente ricopre il ruolo di assistant coach dell’U19 della Scavolini Pesaro. Svolge questo doppio ruolo a Sant’Elpidio, Santarcangelo e Bergamo. Tra il 2009 ed il 2015 si divide tra la canotta di Montegranaro e Civitanova e la lavagnetta di Macerata. Nel 2016, chiusa definitivamente la carriera da giocatore, diventa assistant coach a Jesi in A2 per tre stagioni. Prende la guida di Olginate nel dicembre del 2019 in seguito all’esonero dell’Head coach e resta in provincia di Lecco per due stagioni. L’ultimo campionato lo passa di nuovo da assistant coach ad Omegna dove si arrende alla Juvi Cremona (poi promossa in A2) nelle semifinali Playoff.

Le dichiarazioni

«La Sebastiani è una società storica della pallacanestro italiana mi darà la possibilità di competere ad alti livelli e di lavorare al fianco di un coach preparato, esperto e di alto livello come Sandro Dell’Agnello dal quale sono sicuro potrò imparare tanto. Saremo in un girone tosto ma allo stesso tempo stimolante. Il nostro roster è composto da giocatori di livello e non vedo l’ora di iniziarci a lavorare, sono carichissimo! Ringrazio il patron Pietropaoli e la società per la fiducia accordatami. Fiducia che cercherò di ripagare in pieno».