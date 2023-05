Sarà Faenza l'avversaria del Real Sebastiani nella finale playoff, domenica gara 1 al PalaSojourner

RIETI - Sarà Faenza l’avversario del Real Sebastiani Rieti nella finale del Tabellone 3 ai playoff di Serie B. I romagnoli, arrivati secondi nel girone C, lo stesso dei reatini in regular season, hanno battuto Ruvo di Puglia questa sera 59-79 chiudendo la serie sul 3-0 e raggiungendo gli amarantocelesti in finale. Domenica la squadra di coach Sandro Dell’Agnello ospiterà al PalaSojourner i romagnoli per gara 1. Le due squadre si sono già incontrate tre volte in stagione, due volte in campionato e in semifinale di Coppa Italia, con Rieti sempre vincente di poche lunghezze a dimostrazione del sostanziale equilibrio che c’è tra le due squadre. Chi vincerà la serie finale si qualificherà alle Final 4 di Ferrara da cui usciranno i nomi delle due squadre promosse al campionato di Serie A2.

Le date della finale

Gara 1 a Rieti domenica 28 maggio; gara 2 a Rieti martedì 30 maggio; gara 3 in casa di Faenza (sede da stabilire) venerdì 2; eventuale gara 4 sempre in casa dei faentini, domenica 4 giugno; eventuale gara 5 a Rieti mercoledì 7 giugno.