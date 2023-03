Real Sebastiani a Fabriano con doppio obiettivo: rialzarsi dopo il ko di Coppa e vendicare l'andata

RIETI - Dopo la delusione della finale persa di Coppa Italia, torna in campo la capolista del girone C Real Sebastiani Rieti per l’ottava gara di ritorno di campionato. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello affronterà in trasferta la Ristopro Fabriano, squadra terza nel girone nonché l’unica squadra ad aver battuto in campionato il reatini (all’andata finì 84-91). Gli amaranto celesti, archiviato l’impegno di coppa, pensano subito a riscattarsi.

Gli avversari

I marchigiani arrivano a questa sfida riposati dalla pausa che c’è stata per le Final 4 di Busto Arsizio, che ha visto il Rsr giocare due volte in due giorni, e con un bottino di 30 punti in classifica che vogliono dire terzo posto. Fabriano vuole tornare a vincere dopo due sconfitte nelle ultime tre gare di campionato (a Piacenza e Jesi). Al PalaSojourner la squadra di coach Aniello fu protagonista di un’ottima prova che ha rappresentato l’unico neo in campionato dei reatini. Tra le fila dei marchigiani impossibile non notare il nome di Nicolas Stanic: l’ex playmaker di Rsr e Npc è il miglior realizzatore dei suoi (quasi 16 punti di media) e il migliore di tutta la serie B per assist (6.9 a gara). In doppia cifra di media giocatori di qualità come Centanni (15.1 punti) e Verri (13.3). Garantita una buona presenza sotto canestro con Fall, Petracca e l’ex Npc e capitano Papa.

Le dichiarazioni pre-gara

A presentare il match è la guardia Marco Contento, che analizza in primis la delusione di Busto Arsizio e poi introduce la trasferta in terra marchigiana: «C’è grande amarezza e grande delusione per non aver disputato una finale all’altezza. Forse l’unica nota positiva è che, nonostante non abbiamo giocato bene, alla fine del terzo quarto eravamo a contatto e sotto di soli 4 punti. Poi siamo crollati completamente e di questo meriti e demeriti vanno divisi tra noi ed Orzinuovi. In quell’occasione sono stati più pronti loro. Non ricordo partite in cui abbiamo segnato 45 punti e mi auguro che quella di domenica sia la prima ed ultima volta che questo accada. Può accadere ma rimane la grande delusione per aver perso una finale. Sicuramente ora non dobbiamo disunirci, dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il traguardo che tutti ambiamo, la promozione. Questa gara che ci prepariamo ad affrontare è importante per noi, specialmente a livello psicologico. E’ vero che abbiamo un cospicuo vantaggio sulla seconda e sulla terza ma una vittoria in una partita così, in un campo difficile come quello di Fabriano in cui loro non hanno mai perso, sarebbe un bel segnale di reazione dopo la sconfitta in coppa. In campionato loro sono gli unici che sono riusciti a batterci e stiamo lavorando nella maniera corretta, con grande umiltà e coesione, per fare una partita di un livello superiore rispetto alla gara con Orzinuovi. E’ nelle difficoltà, che quest’anno abbiamo affrontato poche volte, che deve venire fuori il gruppo. Domenica sarà una gran bella occasione per riscattarsi».

Così in campo

Ristopro Fabriano: Papa 3, Centanni 6, Stanic 7, Fall 8, Verri 9, Cola 10, Petracca 14, Gianoli 15, Gulini 20, Azzano 33. All. Aniello

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Marcello Martinelli di Brescia e Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI)

Le altre gare (XXIII giornata)

Luciana Mosconi Ancona – Pallacanestro Fiorenzuola 104-102

Oggi

Use Computer Gross Empoli – General Contractor Jesi

Domani

Andrea Costa Imola – Bakery Basket Piacenza

Pall. Goldengas Senigallia – Le Patrie San Miniato

Blacks Faenza – Halley Informatica Matelica

Tigers Romagna – Sinermatic Ozzano

Riposa: Virtus Imola

Classifica

Real Sebastiani Rieti 40

Blacks Faenza 34

Ristopro Fabriano 30

Bakery Basket Piacenza 24

Luciana Mosconi Ancona 24

Sinermatic Ozzano 22

General Contractor Jesi 22

Pallacanestro Fiorenzuola 22

Pall. Goldengas Senigallia 20

Virtus Imola 20

Andrea Costa Imola 18

Le Patrie San Miniato 12

Halley Informatica Matelica 10

Use Computer Gross Empoli 8

Tigers Romagna 4

Ancona con una gara in più

Ozzano, Jesi, Andrea Costa Imola, Empoli e Tigers Romagna con una gara in meno