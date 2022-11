Il Real Sebastiani centra il settimo successo di fila senza brillare: la cenerentola Empoli ko 67-84

RIETI - Vince anche l’anticipo della settima giornata il Real Sebastiani che batte al PalaSammontana di Empoli i padroni di casa dell'Use Computer per 67-84. Consolidata così la vetta del girone C di Serie B con quattordici punti in sette gare. Partita più complicata del previsto con Empoli in vantaggio anche di undici punti a metà secondo quarto. Rieti aggiusta la difesa e si porta prima in parità e poi prende il comando della gara nel terzo periodo senza mai farsela sfuggire. Ottimo impatto dalla panchina di Spanghero (22 punti per il play), bene anche Contento e Chinellato che chiudono rispettivamente con 14 e 13 punti. Assenti Tomasini e Ceparano.

Primo quarto

Prima della palla a due un minuto di raccoglimento per ricordare Rino Mostarda, dirigente del Real. Dopo un parziale di 5-0 in favore di Empoli si sblocca il Real contro la difesa a zona dei padroni di casa grazie alla schiacciata di Paesano in contropiede (5-2). Bene il lungo empolese Obinna in avvio, ma il Real trova il primo vantaggio con la tripla di Piazza (7-8). Canestri per Chinellato e Paesano prima delle triple di Sesoldi per Empoli e Contento per Rieti (12-15). Hidalgo da sotto accorcia (14-15) e coach Dell’Agnello chiama il suo primo time-out. Sorpasso toscano con la tripla di Giannone (17-15). Un ottimo Casella e la tripla di Mazzone firmano nuovamente il più cinque per Empoli (24-19). I liberi di Spanghero riportano Rieti a un possesso di distanza da Empoli (24-21) alla fine di un primo quarto giocato dai padroni di casa senza alcun timore reverenziale.

Secondo quarto

Empoli continua a tirare con ottime percentuali da tre: Antonini risponde dalla lunga distanza ai canestri di Mastrangelo (31-24). Contento e Chinellato riportano Rieti a meno tre, ma Antonini segna di nuovo da tre per il 34-28. Contento prova a rispondere ma Casella dalla lunetta e poi Hidalgo firmano il massimo vantaggio Empoli (39-30) e coach Dell’Agnello decide di ricorrere al time-out. Zona per Rieti e due palle recuperate che fruttano cinque punti di parziale con Contento e Piazza protagonisti (41-37). Penetrazione di Chinellato che vale nuovamente il meno tre (42-39) e costringe coach Valentino al secondo time-out in tre minuti. I liberi di Piccin e Matrone ristabiliscono la parità e Rieti chiude così un parziale di 12-1 che gli permette di andare all’intervallo lungo sul 42-42.

Terzo quarto

Partenza sprint di Rieti in avvio di terzo periodo con due triple, una a testa per Spanghero e Chinellato, e due punti per Piccin che costringono al time-out coach Valentino dopo neanche un minuto e mezzo (42-50). Tripla di Spanghero e Rieti per la prima volta arriva in doppia cifra di vantaggio (42-53). Contro parziale Empoli grazie ad un ispirato Casella (49-55). Spanghero da tre, Chinellato e Paesano da sotto riportano il Real sul più undici (55-66). I liberi di Chinellato e Baccetti fissano il punteggio sul 56-67 a dieci minuti dalla fine.

Ultimo quarto

Okiljevic segna da sotto ben servito da Spanghero prima della tripla di Hidalgo che vale il meno dieci per i padroni di casa (59-69). La tripla dall’angolo di Sesoldi per il meno sette (62-69) è un campanello d’allarme per coach Dell’Agnello che chiama subito il time-out a sette minuti dalla fine. Piccin dalla lunetta riporta Rieti sul più dieci ma Hidalgo dalla lunga distanza accorcia (65-72). Coast to coast di Contento per il 65-74 e coach Valentino tutt’altro che soddisfatto dall’atteggiamento difensivo dei suoi chiama il time-out a tre minuti e mezzo dalla fine. Due tecnici nel finale mandano Rieti più volte in lunetta in Piccin. Tripla di Spanghero che chiude la gara sul 67-84.

Tabellini

Use Computer Gross Empoli – Real Sebastiani Rieti 67-84

Parziali: 24-21; 18-21; 14-25; 11-17

Quintetti

Use Computer Gross Empoli: Cerchiaro, Casella, Hidalgo, Sesoldi, Obinna

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Contento, Mastrangelo, Chinellato, Paesano

Use Computer Gross Empoli: Marchioli, Giannone 3, Baccetti 3, Dal Maso, Hidalgo 13, Sesoldi 6, Menichetti, Obinna 13, Casella 16, Mazzoni 5, Cerchiaro, Antonini 6. All. Valentino

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 8, Pavicevic, Paesano 8, Contento 14, Piccin 8, Chinellato 13, Matrone 1, Piazza 6, Okiljevic 4, Spanghero 22. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Matteo Rodi di Vicenza e Helmi Tognazzo di Padova