Delusione Rsr, gioia Faenza. Foto. Dell'Agnello: «Concessi troppi rimbalzi in attacco»

RIETI - Si analizza gara uno della finale (Tabellone 3) con il Real Sebastiani che perde contro una coriacea Faenza.

Il coach Sandro Dell’Agnello analizza rammaricato così la gara: «Partita molto combattuta tra due squadre che hanno molte frecce nel loro arco – spiega il coach – faccio i complimenti a Faenza perché mi ha sorpreso. Noi abbiamo difeso bene concedendo una settantina di punti a una squadra che in genere ne fa molti di più. Dovevamo cercare più aria invece in attacco. Il vero neo secondo me sono i troppi rimbalzi offensivi concessi che uniti alle palle perse hanno fatto la differenza in una partita punto a punto. Per caratteristiche dobbiamo difendere contro una squadra pericolosa sia sotto canestro che sul perimetro, la coperta è un po’ corta se si pensa di mettere qualche centimetro in più ma allo stesso tempo difendere bene su tutto il campo. In attacco ci sono mancati i canestri dalla media, questo ha pesato molto. Adesso dobbiamo resettare alcune cose che oggi non hanno funzionato. L’obiettivo è chiaro, come lo è stato per tutto l’anno: puntiamo a vincere la prossima partita».

Gara 2 si giocherà sempre al PalaSojourner martedì 30 maggio alle 21.