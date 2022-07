Real Sebastiani, l'esterno under Alessandro Ceparano già carico: «Posso imparare tanto»

RIETI - Alessandro Ceparano ò una guardia-ala ventunenne, che ha firmato con il Real Sebastiani un contratto biennale. L’isolano, nettamente tra i migliori under della scorsa stagione, porterà sulle spalle il 25.

La carriera

Nato a Sassari il 4 dicembre del 2001, Ceparano esordisce in A2 con la maglia di Trapani nella stagione 19-20. Dopo un anno a Cecina in Serie B, dove accumula presenze e minutaggio, si consacra ad Ozzano dove gioca con costanza in quintetto e si afferma come uno dei migliori Under della Serie B 21-22. Con gli Emiliani mantiene, in regular season, la doppia cifra di punti per partita (10 PPP) e delle ottime medie di tiro: 57% da 2 e 32% da 3.

Le dichiarazioni

«La Real mi ha cercato subito, appena finita la stagione - afferma Ceparano - Accettare è stato quasi automatico. La Sebastiani è la storia ma anche il futuro vista la lungimiranza della Società. Ho seguito i movimenti e so quale sarà il roster per la prossima stagione. Ci saranno tutti giocatori da cui posso imparare tanto. Non per ultimo coach Dell’Agnello un grande ex giocatore ma anche un grande allenatore».