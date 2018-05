RIETI - È stato firmato il contratto tra il Gruppo Npc ed Aria Sport, gestore del Palasojourner, tempio del basket reatino. L’accordo concluso, prevede l’utilizzo del PalaSojourner per i prossimi cinque anni alla Società Npc e la disponibilità delle altre strutture sportive Aria sport presenti nella città per gli allenamenti dei propri atleti.



Un traguardo importante che permette alla società amarantoceleste di attuare una progettazione a lungo termine, come ribadito dal Presidente della Npc Giuseppe Cattani: «Siamo chiaramente soddisfatti, è molto importante per noi avere la sicurezza della disponibilità di un impianto come quello del PalaSojourner dove svolgere serenamente le nostra attività. Con Aria Sport abbiamo instaurato, conoscendoci meglio in questi anni, un rapporto umano ed imprenditoriale costruttivo senza contare che la collaborazione con loro sarà anche in altri ambiti oltre a quello sportivo. Non possiamo ancora scendere nel dettaglio ma saranno molteplici le iniziative, le campagne promozionali e commerciali che andremo a mettere in campo in stretta condivisione finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo dell’impianto in oggetto e delle altre strutture targate Aria Sport».



Per Vittorio Ricerni: «Il rinnovo per i prossimi 5 anni dell’utilizzo del Palasojourner da parte della Npc Rieti conferma la collaborazione e il feeling ormai instaurato tra le due società sportive. La possibilità concessa agli atleti della Npc Rieti di poter sfruttare la palestra e la piscina presente a Campoloniano per i propri programmi di allenamento, dimostra la sinergia ormai trovata tra le due società!».

