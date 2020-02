Reale Mutua Torino (34) - Novipiù Casale Monferrato (32) 65% - 35%

(domenica 23 ore 12.00, Ursi, Bartolomeo e Pellicani, and. 85-63)

M Rinnovabili Agrigento (30) - Gevi Napoli (26) 55% - 45%

(domenica 23 ore 18.00, Catani, Saraceni e D'Amato, and. 74-64)

Zeus Npc Rieti (26) - 2B Control Trapani (28) 55% - 45%

(domenica 23 ore 18.00, Tirozzi, Morassutti e Miniati, and. 66-77)

Benacquista Latina (20) - Bertram Tortona (24) 50%-50%

(domenica ore 18.00, Nuara, Maffei e Centonza, and. 77-83)

Edilnol Biella (28) - Givova Scafati (22) 60% - 40%

(martedì 25 ore 20.30, Pierantozzi, Radaelli e Pazzaglia, and. 53-59)

Bergamo Basket (10) - Orlandina Basket (14) 50% - 50%

(martedì 25 ore 20.30, Masi, Maschio e Ferretti, and. 54-67)

Eurobasket Roma (14) - Bcc Treviglio (28) 40% - 60%

(giovedì 27 ore 17.00, Cappello, Caforio e Marota, and. 71-75)

RIETI - Penultimo turno di stagione regolare spalmato in tre giorni, condizionato dagli impegni della nazionale maggiore per le qualificazione europee. Saranno quattro le sfide domenicali, con il big match tra Torino e Casale trasmesso su Sportitalia alle 12.00, nel pomeriggio invece il resto del programma con tutti match chiave per le prime otto posizioni. Scenderanno in campo martedì invece Biella - Scafati e Bergamo - Treviglio, si chiude giovedì con la sfida tra Roma e Treviglio.Il confronto tra Torino e Casale come all'andata è di nuovo una sfida d'alta classifica: al PalaFerraris Torino travolse la Novipiù, con i padroni di casa che crollarono sul piano fisico. Con un successo gli uomini di Ferrari riaprirebbero il discorso primo posto, ormai un discorso tra le due compagini piemontesi.Agrigento tra le mura amiche ha l'occasione di rialzare la testa, ma a far visita arriva una lanciatissima Napoli. Quattro le vittorie consecutive dei partenopei, decisi più che mai a chiudere tra le prime 8.Nel fortino del PalaSojourner, dove la Npc è reduce da sette vittorie consecutive, arriva la 2B Control. Probabilmente la miglior formazione del girone di ritorno, ma che domenica si è fermata di fronte a Bergamo. Divise da soli due punti, vanno a caccia del miglior posizionamento possibile.Latina è tornata sul mercato, proprio da Tortona è arrivato Gaines, che prenderà il posto di Pepper. Gaines, che tenterà di risollevare le sorti dei pontini in vista della fase ad orologio, debutterà contro il suo recente passato. Anche Tortona non è al meglio, infatti le recenti tre sconfitte, hanno fatto scivolare in classifica il team di Ramondino.Si gioca lunedì per via della convocazione in nazionale maggiore di Bortolani e al Forum arriva Scafati. Il girone di ritorno della Edilnol è stato al di sotto delle aspettative, ma ora c'è da difendere la buona posizione di classifica. Gli ospiti in queste due partite proveranno a risalire la china, anche grazie al contributo di Angelo Warner, giunto da Brescia.La sfida salvezza tra Bergamo e Capo D'Orlando è stata posticipata per via dell'indisponibilità del PalaAgnelli. Bergamo non ha mai smesso di credere alla salvezza e battendo Trapani si è portata solo a 4 distanze da Capo D'Orlando e Roma, quindi per quanto riguarda le tre posizioni finale è ancora tutto da scrivere.In casa Ebk coach Maffezzoli, attualmente impegnato con la nazionale maggiore, è ad un passo dall'addio, con l'assistente Pilot pronto a prendere il suo posto. Per i romani quella con la Bcc è un'altra sfida cruciale, di fronte una Treviglio che ormai viaggia spedita: con ben 5 successi consecutivi.