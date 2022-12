Npc, “Una passione di famiglia”: ingresso a un euro fino a 13 anni contro Treviglio

RIETI - «Una passione di famiglia». La Kienergia Npc Rieti in occasione del prossimo match casalingo contro Treviglio in programma domenica 18 dicembre alle ore 18 al PalaSojourner vuole rafforzare ancora di più il legame tra generazioni di tifosi. Per questo motivo tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado ( da 0 a 13 anni) entreranno al prezzo simbolico di 1 euro. Prezzo speciale anche per l’adulto accompagnatore che potrà acquistare un biglietto al prezzo ridotto di 10 euro. “Papa portami a tifare” è proprio il caso di dirlo, perché l’amore per il basket e per i nostri colori, parte proprio da questo.