RIETI - Ora è ufficiale. Mens Sana Siena esclusa dall'A2 e la nuova classifica è: Virtus Roma 34. Orlandina 32. Rieti 30. Bergamo e Agrigento 28. Treviglio e Latina 26. Trapani, Casale M. 24. Scafati, Biella e Eurobasket Roma 22. Tortona 18. Legnano 10. Cassimo 4.



Adesso la Zeus Npc Rieti è 3^ da sola mentre la Virtus torna provvidenzialmente sola in testa. Cassino brinda perchè disputerà i playout. Tra le altre squadre chi gioisce e chi mugugna per le posizioni perse o guadagnate.



Domenica la Npc difenderà il 3° posto (e il +4) a Bergamo. In più Rieti è l'unica tra le prime 5 squadre che giocherà tutte le prossime 5 gare mentre le altre ne disputeranno 4 poiché salteranno la partita prevista contro Siena ora annullata. Potrebbe essere un vantaggio per la Zeus. © RIPRODUZIONE RISERVATA