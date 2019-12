Edilnol Biella (18) - Orlandina Basket (6) 80% - 20%

(domenica 15 ore 18.00, Nuara, Gagno e Grazia)

M Rinnovabili Agrigento (16) - Betram Tortona (14) 65 % - 35%

(domenica 15 ore 18.00, Masi, Ciaglia e Lupelli)

Reale Mutua Torino (16) - 2B Control Trapani (12) 75% - 25%

(domenica 15 ore 18.00, Di Toro, Pellicani e Marota)

Zeus Energy Npc Rieti (12) - Novipiù Casale Monferrato (16) 50%-50%

(domenica 15 ore 18.00, Bartoli, Perocco e Bramante)

Benacquista Latina (14) - Givova Scafati (10) 55% - 45%

(domenica 15 ore 18.00, Tirozzi, Puccini e Giovannetti)

Bergamo Basket (4) - Bcc Treviglio (14) 35% - 65%

(domenica 15 ore 18.00, Pierantozzi, Yang Yao e Doronin)

Ebk Roma (6) - Gevi Napoli (10) 45% - 55%

(domenica 15 ore 18.00, Pazzaglia, Marziali e Miniati)

RIETI - Ultimo turno del girone d'andata in serie A2: sarà una giornata chiave per decretare le altre tre formazioni che con Biella prenderanno parte alla Coppa Italia. Appuntamenti importanti per Agrigento, Torino e Casale pronte a staccare il pass per la Coppa e tutte all'inseguimento della capolista Biella. Spazio anche al derby tra Bergamo e Treviglio, oltre alla sfida tra Latina e Scafati.Dopo il passo falso sul campo di Scafati, Biella per restare in testa al campionato deve battere l'Orlandina tra le mura amiche. Di fronte un'Orlandina in fiducia e più tranquilla dopo il successo nella sfida salvezza contro Bergamo.Agrigento, reduce dal colpo esterno di Napoli, ospita la Bertram Tortona in salute dopo le vittorie su Treviglio e Latina. Per gli ospiti out Formenti e Tavernelli, la società è intervenuta sul mercato ingaggiando Casella, lo scorso anno con la maglia di Bergamo.Torino reduce da 3 successi consecutivi e dopo l'ultima prova di forza su Casale, ospita Trapani, che nell'ultimo turno ha superato Rieti. La compagine di Cavina è in forma smaniante e sarà difficile per Trapani ostacolare la rincorsa alla vetta della Reale.Al PalaSojourner si affrontano due formazioni ferite e in cerca di punti: i padroni di casa dopo le sconfitte di Agrigento e Trapani, hanno bisogno di una vittoria per rimettersi nel treno delle migliori 8. Casale, dopo il ko nel derby, va a caccia del riscatto.Una sfida interessante al PalaBianchini, dove domenica si incroceranno Latina e Scafati. In palio ci sono due punti pesanti per entrambi: i pontini vorranno rialzare la testa, Scafati invece deve vincere per dare continuità alle vittorie su Casale e Biella.Al PalaFacchetti va in scena il derby bergamasco tra la compagine di Calvani e la Bcc di Vertemati. Treviglio senza alcun dubbio è la grande favorita, ma è un derby e per questo non sono escluse sorprese. Chissà che questa partita non possa rappresentare la svolta per i padroni di casa.L'Ebk riceve una Napoli in crisi di risultati, che è obbligata a vincere per non sprofondare ulteriormente in classifica. Per la Gevi Napoli ci sarà un'arma in più: Martino Mastellari, prelevato da Montegranaro, in uscita c'è Spera.