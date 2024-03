Npc festeggia due punti preziosi. Foto. Ponticiello: «Non può piovere per sempre, grande gara»

RIETI - Ritrovano il sorriso la Npc Rieti e coach Francesco Ponticiello dopo la vittoria nel turno infrasettimanale di Serie B contro Brianza. Il tecnico amarantoceleste commenta con soddisfazione il 92-85 finale, dopo una grande prova offensiva dei suoi ragazzi guidati da Markovic e capitan Da Campo.

Le dichiarazioni post-gara

«Come dice un vecchio film, non può piovere per sempre. Oggi abbiamo fatto una grande gara, togliendoci di dosso un gran peso dopo un mese complicato senza vittorie. Abbiamo mantenuto un buon ritmo, segnando tanto e conducendo la gara senza troppi affanni, tolto il loro primo parziale che poteva tagliarci le gambe; siamo rimasti concentrati reagendo subito e portandoci al comando fino al termine. Sono contento per la prestazione offerta oggi».

Il prossimo incontro della Npc Rieti sabato 30 marzo in trasferta al PalaTerme contro la Gema Montecatini, per la trentunesima giornata del girone A (palla a due alle 20.30).