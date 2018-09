RIETI - Si è sentito male mentre era dal barbiere. Prima si è sbiancato, poi ha perso i sensi. E' accaduto poco fa a Poggio Nativo, dove il cliente di un barbierie si è improvvisamente accasciato.



Sul posto si è immediatamente recata un'ambulanza del 118, ma i sanitari vista la gravità della situazione hanno richiesto l'inervento di un'eliambulaza del 118 che è poi atterrata all'altezza del bivio per Poggio Nativo e, dopo aver caricato l'uomo privo di sensi, lo ha trasportato al Gemelli di Roma.



Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno regolato il traffico, per una buona mezz'ora rimasto paralazziato per far atterrare l'elicottero il più vicino possibile al negozio del barbiere.

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:36



