Auto storiche, a Rieti la quinta tappa del Trofeo Nazionale Asi Giovani: «Importante vetrina per il territorio»

Martedì 24 Agosto 2021, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 09:22

RIETI - Domenica 29 agosto si svolgerà a Rieti la 5^ Tappa del Trofeo Nazionale Asi Giovani 2021, organizzato dall’Automoto Club Storico Italiano, dalla Commissione Giovani Asi Giovani presieduta dall’avvocato Costanzo Truini e dal Car Club Autostoriche Rieti, secondo il programma allegato al presente comunicato.

«L’evento rappresenta una importante vetrina per la città di Rieti e per il suo territorio – precisa Costanzo Truini impegnato nella duplice veste di presidente nazionale Asi Giovani e di presidente Car Rieti – L’evento consiste in una manifestazione turistica con prove di abilità riservate ad auto e moto di almeno 20 anni, mentre l’età massima consentita dei conduttori impegnati è di 40 anni». Durante il tragitto gli equipaggi partecipanti potranno assaggiare le specialità del territorio attraverso il “Percorso del gusto”.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà giovedì 26, alle 12, nella sala consiliare del Comune di Rieti, e si svolgerà nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento epidemiologico.

Nel corso della conferenza stampa Truini presenterà l’inedita iniziativa riservata ai giornalisti reatini, denominata “Navigatori per un giorno”.

Il programma

Dalle ore 8:00 alle ore 09:45 – Ritrovo partecipanti ed operazioni preliminari in località Monte Terminillo (RI), via dei Villini. Visita Chiesa Templum Pacis Sancto Francisco - Inizio “Percorso del Gusto”;

Ore 09:45 Partenza equipaggi percorso: località Cinque Confini, La Malga, Campo Forogna, Giro dell’anello, Rieti località Vazia;

Ore 10:45 Arrivo a Rieti, località Lisciano Colonna Romana, riordino equipaggi, direzione Istituto Alberghiero di Amatrice, sede Rieti - via dell’Elettronica;

Ore 11:00 Arrivo Istituto Alberghiero di Amatrice, sede Rieti;

Ore 11:50 Partenza per Rieti - Piazza Vittorio Emanuele II;

Ore 12:00 Arrivo Rieti - Piazza Vittorio Emanuele II, visita guidata Rieti Centro Storico “Umbilicus Italiae” Teatro Flavio Vespasiano, Museo Civico di Rieti;

Ore 13:10 Partenza per il Park Hotel Villa Potenziani di Rieti;

Ore 13:45 Pranzo “Percorso del Gusto” e premiazioni presso il Park Hotel Villa Potenziani di Rieti.