RIETI - Dopo i grandi successi riscossi nelle ultime produzioni teatrali, dove il nostro tenore Gianluca Sciarpelletti, è stato protagonista nella produzione di Cavalleria Rusticana all’antico teatro di Taormina e Palermo, oltre ad essere stato “Guest” al Festival Internazionale Ruggiero Leoncavallo nell’edizione per il centenario della scomparsa dell’autore verista e ospite al Militello Film Festival, è stato anche inserito quale attore, come partecipazione speciale, nel film SPS “Sorelle per scelta”.Un Cast già ricco di attori e personaggi famosi come: Marisa Laurito, Fioretta Mari, Fiordaliso, Linda Batista, Andy Luotto, Franco Neri, Edmond Budina e molto altri, hanno visto sul set il tenore Sabino che con grande versatilità scenica, è riuscito a passare dalle tavole del palcoscenico dell’opera lirica, al set cinematografico. Il film che vede una produzione americana Padre Productions LLC in collaborazione con la Mediterranea Productions srl di Angelo Bassi, con la regia di Manuela Metri su sceneggiatura di Louisa Burns - Bisogno e Manuela Metri, sarà presto una serie televisiva.