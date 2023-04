Studenteschi di cross, le scuole reatine brillano alle finali nazionali: argenti per Chmielik e liceo Jucci

RIETI - Risultati eccellenti per le Scuole reatine nelle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di corsa campestre a Caorle.



Nella categoria Cadette la giovanissima Sara Chmielik, dopo un'ottima partenza, alla fine del primo giro ha preso decisamente il comando della gara con la sua corsa agile ed elegante, sottovalutando forse per inesperienza il possibile rientro della piemontese Chiara Allara , che l'ha affiancata in dirittura d'arrivo . Alla fine di una volata entusiasmante , si sono tuffate entrambe sul traguardo e solo dopo un attento esame del fotofinish è stata assegnata la vittoria alla piemontese per 2 centesimi. Alla prima esperienza in una gara Nazionale, Sara ha dimostrato talento e personalità impressionanti, considerando che frequenta ancora la seconda media.

L'Istituto Minervini-Sisti, grazie anche ai piazzamenti delle compagne di squadra Benedetta Federici, Michela Marchetti e Rachel Monaco di Monaco, si è piazzato al nono posto.





Nella categoria allievi, ancora sul podio Nazionale l'IIS Carlo Jucci con un ottimo argento di squadra. Quattro atleti motivatissimi , trascinati da Samuele Chiani in grande crescita, autore di una gara coraggiosa sempre nelle posizioni di testa conclusa con un brillante quinto posto , il giovane Simone Fazi quindicesimo al traguardo con una bella gara tutta in rimonta, Pietro Festuccia ed Edoardo Mariani grintosi e attenti a guadagnare posizioni utili per la classifica, hanno ceduto solo alla più compatta squadra lombarda dell'ITT Enea Mattei.



A livello individuale, sempre tra gli allievi, ottimo piazzamento anche per Leonardo Fagiolo dell'IIS Rosatelli, sesto classificato. Tra i Cadetti, una gran bella esperienza con piazzamento sul podio all'ottavo posto di categoria per Mikhail Foresi dell'I.C. Fara Sabina.



La Rappresentativa reatina era accompagnata dai Professori Antonio Pezzotti (Jucci), Andrea Innocenzi (Minervini Sisti), Antonio Reginaldi (Fara Sabina).