RIETI - Grande mattinata ieri allo stadio Raul Guidobaldi per oltre 1000 studenti e accompagnatori che hanno partecipato alla giornata conclusiva dei giochi sportivi della gioventù. Le nuvole e una leggera pioggia non hanno fatto rinviare per la seconda volta la manifestazione di fine anno che tutti gli studenti delle scuole elementari aspettavano. A trionfare nella staffetta 100x80 è ancora una volta la squadra di Fara Sabina che con questa vittoria infila la sesta consecutiva.



Grande gara dei “rossi” di Fara che sono andati in testa sin dall’inizio inseguiti dalla formazione della Cirese seconda e da quella formata dalle scuole di Piazza Tevere, Lombardo Radice, Torricella, Poggio Moiano e Monteleone. Nella mattinata altra grande attesa per le finali della scheggia che hanno visto tante gare concludersi al PhotoFinish. Nella finale dedicata all’anno 2009 vincono Vittoria Iachetti di Contigliano con un grande assolo e Gabriel D’Alfonsi della Minervini. Tra i 2008 ad avere la meglio ci sono stati l’outsider Giulia Polletti di Borgovelino e Mattia Alimonti della Minervini, mentre tra i più grandi al femminile solita sfida tra Laura Stella Varesi del Marconi e Raffaella Tsimi Atana del Cirese, con il photofinish che premiava la studentessa del Marconi. Al maschile invece trionfava il vincitore de “i più veloci del Lazio” Cristian Nicoli di Vazia

