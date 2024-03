Roberta Bruni salta solo 4,40 ai Mondiali di Glasgow e chiude al decimo posto: «Ho dato il massimo, ora testa all'estate»

RIETI - Ai Mondiali indoor 2024 all’ Emirates Arena di Glasgow Roberta Bruni si ferma a 4,55 nella finale di salto con l’asta femminile e chiude al decimo posto nella gara vinta dall'inglese Molly Caudery (4,80).

La campionessa italiana è entrata contratta in gara sbagliando il primo salto nella misura d’ingresso (non proibitiva per lei) a 4,40 passata poi al secondo tentativo.

Quando l’asticella si è alzata a 4.55 l’atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri cresciuta sportivamente a Rieti nella Studentesca, non ce l’ha fatta fallendo uno dietro l’altro i suoi tre tentativi e non trovando l’acuto necessario per poter continuare la gara.

Grande rammarico se si pensa che solo due settimane fa nel meeting di Roubaix la Bruni aveva stabilito il momentaneo nuovo record italiano al coperto con la misura di 4,65 (scalzato qualche giorno più tardi da Elisa Molinarolo agli Assoluti indoor al PalaCasali di Ancona con 4.66 nuovo primato italiano al coperto).

Un vero peccato considerato il bel momento di forma della 29enne Roberta Bruni che detiene il record italiano all’aperto con il 4,73 del settembre 2023 e che nelle ultime uscite aveva saltato due volte 4,53 proseguendo la stagione con 4,48 e 4,50 mostrando costanza di rendimento prima del 4,65 di Roubaix che faceva ben sperare in vista dei mondiali di Glasgow.

Ai microfoni Rai al termine della gara la Bruni è apparsa serena ribadendo che ha dato il massimo: «Sono successe cose in questo periodo – ha detto Roberta Bruni- il trasferimento in Spagna, un infortunio, poi la gare indoor con qualche dubbio se farle o no e poi oggi dove non ho rammarichi perché ho dato il massimo.

Ora testa alla prossima estate dove debbo arrivare meglio e con qualche centimetro in più».