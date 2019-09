Ultimo aggiornamento: 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra oggi, sabato 21 settembre, e domani allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti i cadetti e gli allievi della regione si giocano i titoli regionali individuali. Saranno due le categorie impegnate: i cadetti concorrono per giocarsi un posto nella rappresentativa per il criterium di Forlì (6/7 ottobre) mentre gli allievi e le società laziali vogliono migliorare i punteggi per centrare le finali nazionali del CdS in programma la prossima settimana. L’inizio delle gare è fissato per le 12.30 con le gare di asta cadetti e martello.Per la Studentesca Milardi nella categoria cadetti tra i protagonisti ci sarà il velocista Jacopo Capasso (Studentesca Milardi) quest’anno tra i migliori in Italia sia negli 80 che nei 300 ed il marciatore Nei salti tutti gli occhi sono puntati su Mattia Furlani, il fratello e figlio d’arte, al primo anno di categoria vuole dimostrare già di valere i due metri. Nella categoria Allieve non saranno della gara le campionesse italiane di categoria Livia Caldarini, Benedetta Benedetti e Luce Barbi che saranno impegnate con le altre compagne rossoblu nella coppa Europa per club under 20 che la Studentesca Milardi affronterà oggi in Portogallo. Tra gli Allievi torna in pista il triplista Federico Morseletto che se la vedrà anche nel salto in lungo.