di Lorenzo Bufalino

RIETI - Si sono conclusi i campionati Italiani allievi di Rieti. Tre giorni entusiasmanti di gare che hanno portato nel capoluogo reatino circa 3000 persone provenienti da tutta Italia.Giornata conclusiva fortunata per i colori della Studentesca Milardi che riescono a vincere due ori con Livia Caldarini nei 1500 e la staffetta 4x400 con la stessa Caldarini, Alexandra Le Lerre, Ginevra Ricci e Chiara Gherardi.Grazie a queste due medaglie d’oro la Studentesca sale a 5 podi (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo) nella rassegna tricolore in casa. La medaglia della staffetta inoltre rappresenta il titolo Italiano numero 305 nella storia rossoblù. Bel risultato anche Marco Ranucci che lotta fino alla fine nei 1500 metri dove arriva quarto e altro quarto posto per la staffetta 4x400 allievi composta da Claudio Bisegna, Aziz Moussaoui, Michele Esposito e Luca Spizzichino che ha chiuso il programma del campionato Italiano.In finale nell’ultima giornata anche Pietro Peron nel lancio del disco dove è secondo degli esclusi dagli ultimi tre lanci con 44,24 che lo piazza decimo. Campionato da reputare più che positivo per gli allievi e le allieve della Studentesca che ora pensa al campionato di società assoluto del prossimo weekend quando andrà alla ricerca degli scudetti tricolori.