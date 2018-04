di Lorenzo Bufalino

RIETI - Nello scorso weekend è iniziata la stagione outdoor 2018 dell’atletica leggera, che ha visto gareggiare i giovani dell’Atletica Studentesca Milardi tra il trofeo regionale di staffette e la prima prova del campionato di società cadetti/e. Nelle prossime settimane entreranno in pista anche gli atleti big reatini che nel frattempo stanno perfezionando la loro forma nei raduni con la nazionale Italiana tra Formia, Modena e Tirrenia.



A Formia è in corso il raduno del settore velocità dove sono presenti i quattrocentisti del gruppo di Chiara Milardi Matteo Galvan, Davide Re, Michele Tricca e Benedicta Chigbolu che si sta allenando anche con l’altra quattrocentista reatina Maria Enrica Spacca. Tutti e 5 gli atleti sono al centro del progetto della nazionale riguardanti le staffette 4x400 che nel caso delle ragazze ha portato ottimi risultati, ultimo il quinto posto del mondiale indoor di Birmingham del marzo scorso. Obiettivo comune, il campionato europeo di Berlino di agosto dove proveranno tutti ad essere protagonisti in maglia azzurra.



Anche gli atleti del settore assoluto della Studentesca Milardi sono stati chiamati in raduno dal DT delle squadre giovanili Stefano Baldini tra Modena, nel raduno dei saltatori, e Tirrenia dove si sta svolgendo il raduno per i lanciatori. Per loro l’evento principale dell’anno saranno i campionati del mediterraneo under 23 dove diversi rossoblu proveranno ad entrare a far parte della squadra nazionale. Tra loro i due lanciatori Giovanni Bellini e Martina Carnevale, protagonisti di questo inizio di anno per i colori della Studentesca, che in raduno a Tirrenia stanno cercando la giusta condizione in vista del grande evento di giugno. A Modena invece presente un altro atleta che proverà ad essere della partita dei campionati del mediterraneo, il reggino Gabriele Chilà che rimasto fuori nella stagione indoor, proverà a riprendersi ciò che gli spetta in quella all’aperto.

