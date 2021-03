Asl su sospensione AstraZeneca: «Restiamo in attesa, ma pronti a ripartire con i 2.882 prenotati»

RIETI - Ad ora sono 18.310 il numero totale di dosi di vaccino anti-covid19 somministrate in provincia di Rieti e 20.894 il numero totale di prenotazioni.

Restiamo in attesa delle decisioni di Aifa ed Ema sul vaccino AstraZeneca. L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti è pronta a ripartire immediatamente per eseguire la vaccinazione anticovid-19 alle 2.882 persone attualmente prenotate per le prime dosi e per eseguire le successive seconde dosi.

Prosegue invece regolarmente la vaccinazione anti covid19 con vaccino Pfizer per le persone over 80 anni, over 80 anni vulnerabili e persone estremamente vulnerabili, anche al proprio domicilio.

