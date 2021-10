“La Salute Non Si Rimanda”: parte lunedì da Borgorose il nuovo Tour di prevenzione della Asl e della Regione

Giovedì 21 Ottobre 2021, 15:04

RIETI - Parte lunedì 25 ottobre da Borgorose il Tour della Asl di Rieti e della Regione Lazio dedicato alla prevenzione “La Salute Non Si Rimanda”. La nuova campagna di prevenzione della Asl di Rieti si rivolge alle donne dai 50-69 anni per la prevenzione del tumore della mammella, alle donne tra i 25-64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, alle donne e agli uomini tra i 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto.

Grazie ad un poliambulatorio mobile di 100 Mq, i cittadini saranno accolti da personale sanitario della Asl di Rieti formato da medici, infermieri, ostetriche ed operatori socio sanitari. Il poliambulatorio è provvisto di 5 sale visita e ad ogni tappa sarà possibile eseguire gratuitamente e senza alcuna prenotazione visite senologiche, Pap Test, prenotazioni mammografie e distribuzione ed eventuale ritiro del kit per lo screening del colon retto.

La struttura mobile è inoltre fornita di un desk reception per l’accettazione e l’accoglienza dei cittadini, gestiti da personale dedicato, presso il quale verrà distribuito il materiale informativo sull’offerta Screening oncologici della Asl di Rieti, attiva tutto l’anno su tutto il territorio della provincia. Gli eventi saranno inoltre supportati delle Associazioni di volontariato Alcli e Lilt.

La prima tappa toccherà il comune di Borgorose lunedì 25 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Il Poliambulatorio sarà disponibile a tutti i cittadini in Piazza Municipio. Martedì 26 ottobre il poliambulatorio itinerante si sposterà a Petrella Salto (orario 9:00-18:00) in Piazza Indipendenza, mentre mercoledì 27 ottobre sarà ad Amatrice (orario 9:00-18:00) presso il parcheggio del centro commerciale “Il Corso”.

Le altre tappe sono previste ad Antrodoco (venerdì 12 novembre), Leonessa (sabato 13 novembre), Rieti (mercoledì 8 dicembre), Passo Corese (lunedì 13 dicembre), Magliano Sabina (martedì 14 dicembre), Poggio Mirteto (mercoledì 15 dicembre): orari e locations verranno comunicati nei prossimi giorni attraverso i Media, i social Media e il sito aziendale della Asl di Rieti www.asl.rieti.it.