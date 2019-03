RIETI - Mirco Gregorini è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa del distretto 1 dell’Asl, che comprende Rieti, Antrodoco e Sant’Elpidio. Il dottor Gregorini si è aggiudicato l’avviso pubblico per titoli e colloquio.



Ma bandi, copertura di posti e assunzioni non placano quella che sembra ormai essere una malattia cronica dell’Asl reatina: il sospetto. Accade anche per l’avviso pubblico che ha visto primeggiare il dottor Gregorini e per il quale già si parla di ricorsi amministrativi ed esposti alla procura.



Il motivo? La presunta «non terizetà» commissione esaminatrice.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, VENERDI' 22 MARZO



© RIPRODUZIONE RISERVATA