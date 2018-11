Rieti, carabinieri arrestano pregiudicato

RIETI - Ieri mattina, 6 novembre, a Forano personale dell’arma di Stimigliano individuavano e catturavano in strada, G.J. quarantenne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio, per il quale il tribunale di Viterbo dopo diverse segnalazioni degli operanti riguardo ad un non rispetto da parte del predetto delle restrizioni legate all’obbligo di dimora già in atto, il giudice disponeva nei suoi confronti la custodia cautelare agli arresti domiciliari.



Dunque, prosegue l’attività preventiva quotidiana in sabina da parte dei carabinieri, sulle vie di maggior traffico, nei luoghi di aggregazione della popolazione e presso stazioni ferroviarie e terminal di autobus. © RIPRODUZIONE RISERVATA