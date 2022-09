Ricercato in ambito internazionale, arrestato dalla polizia

RIETI - Nei giorni scorsi, personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti ha arrestato un ventiseienne albanese, ricercato in ambito internazionale in quanto condannato dall’Autorità Giudiziaria di Albania per aver coltivato delle piante di canapa indiana, e con 4 anni di reclusione ancora da scontare.

Gli Agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di controllo del territorio, intensificati dal Questore di Rieti, Mauro Fabozzi, durante un turno di servizio notturno, hanno fermato per controllo, sulla Via Salaria per l’Aquila, lo straniero, a carico del quale è risultata essere attiva una segnalazione di ricerca per arresto a fini estradizionali per conto dell’Autorità Giudiziaria albanese.

Immediatamente, gli Agenti, stante il pericolo di fuga, lo hanno, arrestato ed associato presso la locale Casa Circondariale, mettendolo a disposizione della Corte di Appello di Roma che valuterà l’estradizione dell’uomo verso il suo Paese di origine dove potrà scontare la pena residua.