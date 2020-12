Spaccio di droga, blitz dei carabinieri in un appartamento: un arresto

RIETI - Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, nella serata di ieri, focalizzavano la loro attenzione in pieno centro storico, zona Porta Cintia in Rieti, presso un’abitazione frequentata da extracomunitari di origine africana.

I militari, impiegati da giorni in attività antidroga, hanno aspettato il momento propizio per effettuare un controllo dell’appartamento abitato da diversi nord africani, eseguendo un’accurata perquisizione, che confermava l’ipotizzata florida attività di spaccio.

Nelle disponibilità di un nigeriano B.A. classe 1974, veniva infatti trovato dello stupefacente e una consistente somma di denaro in banconote di piccolo taglio, provento dell’illecita attività di spaccio. L’uomo è stato sorpreso nella sua stanza mentre confezionava con il cellophane dell’eroina, da dividere in dosi e vendere nei pressi del centro proprio durante questo periodo di ponte offerto dalle festività natalizie.

Il nigeriano, già sottoposto ad altra misura cautelare, recidivo per lo stesso tipo di illecita attività, è stato immediatamente tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, avanti al quale dovrà rispondere del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

L’eroina e il denaro recuperato sono stati messi sotto sequestro e l’uomo tradotto presso la propria abitazione, al regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

