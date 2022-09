Rieti, tenta furto in una casa dopo aggressione in ospedale e altro tentato furto di un furgone: arrestato dai carabinieri

RIETI - Terzo atto di una giornata spericolata e fuori controllo per il 36enne boscaiolo romeno. Nel pomeriggio di ieri è finito in manette dopo essere stato arrestato dai carabinieri del Comando compagnia di Cittaducale a Santa Rufina mentre tentava di forzare la porta di un appartamento.

La notte precedente aveva aggredito i pazienti in sala d'attesa nel pronto soccorso dell'ospedale De Lellis poi, una volta rilasciato, in viale Verani si era introdotto all'interno di un garage privato senza volere più uscire se non con l'intervento di una Volante della polizia. Poi era stato denunciato per il tentativo di furto di un furgone parcheggiato in città. Nel primo pomeriggio di ieri l'ultimo reati con il romeno sorpreso dai carabinieri civitesi mentre tentava di introdursi dentro un'abitazione a Santa Rufina. Il tempestivo intervento dei militari dell'Arma ha permesso di fermarlo e di arrestarlo. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria locale.