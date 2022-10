Rieti, in auto con la cocaina: arrestato dai carabinieri

RIETI - Nella serata di ieri, a Borgorose, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, con la collaborazione dei militari della locale Stazione, hanno tratto in arresto, in flagranza didetenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ungiovane albanese domiciliato in quel Comune.

Gli uomini dell’Arma di Cittaducale, impiegati da giorni in servizi finalizzati a reprimere lo spaccio di stupefacenti in quell’area, hanno proceduto d’iniziativa alla perquisizione del veicolo in suo uso. L’attività svolta ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’uomo, occultata sotto il sedile dell’auto, della cocaina già confezionata, un bilancino di precisione elettronico,nonché materiale atto al confezionamento della sostanza.

L’uomo, un cinquantacinquenne già noto alle forze di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato.

Lo stupefacente sequestrato, del peso di 2,5 grammi circa, è stato inviato al R.I.S. di Roma per le analisi volte a verificare la quantità di principio attivo presente.