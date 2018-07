RIETI - Viaggiavano in autostrada con 11 quintali di serrature rubate. Arrestate dalla Polizia stradale tre persone che all’interno di una station wagon avevano il particolare carico. Lo comunica la Polizia di Stato sulla propria pagina facebook.



È alle prime luci dell’alba che i poliziotti della Sottosezione Polizia stradale di Roma Nord notavano un’auto con tre persone a bordo, ma soprattutto con un assetto posteriore ribassato, sfrecciare a forte velocità in autostrada in direzione Roma.



Quel particolare che faceva presupporre il trasporto di un carico anomalo, portava gli agenti a scoprire un’ingente quantità di cilindri in ottone disseminati in tutta la vettura, di cui gli occupanti non sapevano giustificarne la provenienza.



Gli accertamenti successivi davano un proprietario a quei 11 quintali di ottone: era stato asportato nella nottata, nella zona industriale di Antrodoco (RI) ad una ditta specializzata in serramenti.

Venerd├Č 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA