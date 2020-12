“Skate Rock Poetry” proiettato in Comune per i 10 anni di attività dell'Ardita pattinaggio. Foto

RIETI - La voglia di non fermarsi nonostante il Covid stia mettendo in ginocchio lo sport, ma soprattutto fare in modo di lasciare il segno per festeggiare i dieci anni di attività dell'Ardita pattinaggio.

Uno spettacolo progettato per far fronte all'emergenza, registrato e poi proiettato presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti. "Skate Rock Poetry", questo il titolo del classico saggio di fine anno organizzato dalla società, come ha sottolineato il direttore tecnico ed istruttrice federale Marta Valeri:

«Abbiamo deciso di utilizzare questa formula: registrare lo spettacolo e poi proiettarlo in Sala Consiliare alla presenza di un numero ristretto di persone visto che festeggiamo i dieci anni di attività. Voglio ringraziare l'assessorato allo Sport del Comune di Rieti, in particolare il consigliere Roberto Donati per il supporto logistico che ci ha dato. Sono molto soddisfatta del lavoro fatto - spiega Marta Valeri - perché portarlo a compimento nel periodo che stiamo vivendo è stata una grande scommessa, ma sono convinta che lo sport non debba fermarsi e che sia gli atleti che le società abbiano bisogno di stimoli».

Sono state in tutto circa 30 le pattinatrici coinvolte, tutte di età compresa tra i 3 ed i 18 anni, per una società che comunque conta ben sessanta atlete. Insomma, un doppio bel traguardo per l'Ardita, che oltre ad aver raggiunto ben dieci anni di attività, anche in un periodo complicato come questo lotta per portare avanti tradizioni e abitudini ma soprattutto la sana voglia di fare sport.

