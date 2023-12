L'arbitro reatino Jacopo Bertini debutta in Eccellenza: dirigerà Valmontone-Villalba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Traguardo importante per l'arbitro Jacopo Bertini, che domenica 17 dicembre debutterà in Eccellenza. Il 24enne direttore di gara reatino, figlio d'arte (il padre Alessandro arbitra a livello provinciale), dirigerà la sfida fra Valmontone e Villalba dopo aver diretto una decina di gare in Promozione durante questa stagione. Sarà coadiuvato da Giuseppe Falasconi di Aprilia e Francesco Spinosa di Formia