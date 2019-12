RIETI - Commozione e partecipazione alla chiesa di Vazia ai funerali di Andrea Faraglia, scomparso a soli 49 anni. I vigili del fuoco in divisa hanno portato il feretro. Presenti anche rappresentanti del mondo sportivo per l’ex dirigente delle giovanili dell’Npc.



Don Rino commosso ha ricordato la ventennale amicizia con Andrea il suo matrimonio celebrato a Morro: «Ha messo il cuore in tutto ciò che ha fatto nella vita nel lavoro in famiglia. In questi giorni di dolore siamo prigionieri della sofferenza e delle lacrime. Andrea ha lottato sempre nella malattia e ha sofferto e seppur nella sua breve vita ha lasciato una grande testimonianza e la grande partecipazione al funerale ne è testimonianza». Al figlio Filippo ha detto di mettere nel presepe quest'anno anche un'immagine del papà. Ai colleghi invece di portare sempre Andrea con loro nel lavoro e negli interventi. Ultimo aggiornamento: 12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA