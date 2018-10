© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si svolge oggi, giovedì 18 ottobre dalle 15 a Rieti il seminario di "Intervenire in area sisma - Comprendere le vulnerabilità del patrimonio nel Centro Italia e progettare interventi di recupero e rinforzo strutturale”.L’evento si terrà presso la Sala dei Cordari, che ospiterà ingegneri, architetti, geometri, imprese e uffici tecnici provenienti da tutta la provincia di Rieti.Risultano registrati oltre 200 partecipanti. Si parlerà dello stato del patrimonioedilizio e storico-monumentale ad Amatrice e nella provincia di Rieti per poi approfondire il tema delle tecniche e delle tecnologie di recupero e consolidamento strutturale a disposizione dei professionisti. Il tutto sarà presentato mostrando casi significativi d’intervento nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e raccontando l’esperienza della ricostruzione in Abruzzo a seguito del terremoto del 2009.Ad aprire l'incontro sarà l'Ing. Alessandro Grazzini, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (DISEG) del Politecnico di Torino e responsabile scientifico dello studio delle vulnerabilità sismiche delle chiese di Sant’Agostino e Santa Maria delle Grazie ad Amatriceall’interno del protocollo d’intesa con Segretariato Mibact Lazio, Soprintendenza di Rieti, Ufficio del Soprintendente Speciale e Curia di Rieti.Spazio verrà dato anche ai materiali compositi per il consolidamento strutturale e in particolare ai sistemi in fibra di carbonio certificati. Si tratta di materiali innovativi ampiamente utilizzati in Italia per il recupero e rinforzo distrutture in muratura e calcestruzzo.L’evento è organizzato da Kimia in collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e con il Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti.