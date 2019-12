Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Guanciale Amatriciano Sa.No. è tra gli undici salumi eccellenze d’Italia della “Guida Salumi d’Italia” de L’Espresso. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Gianfranco Castelli, patron dell’azienda Sa.No., che opera ad Accumoli e che può fregiarsi di un’ennesima eccellenza, oltre al Prosciutto Amatriciano IGP.La premiazione si è svolta ieri, al ristorante Da Vittorio di Brusaporto dei fratelli Cerea, alla presenza del curatore della Guida, il Master sommelier reggiano Sabatino Sorrentino. Undici i piatti preparati con i salumi di eccellenza: il Guanciale Amatriciano è stato utilizzato per un risotto con il cavolfiore.“Credo che questo riconoscimento può essere soprattutto un orgoglio per Amatrice - ha detto Castelli - ieri sera eravamo l’unico salumificio del Centro Italia, di Accumoli e dell’amatriciano, insieme ad altre realtà tutte del nord; avere un riconoscimento come questo ha quindi un importanza ed una soddisfazione particolare”.