RIETI - Studiare ma anche rilassarsi e divertirsi. Gli allievi e i docenti dell’Alberghiero di Amatrice ringraziano per le due donazioni ricevute due associazioni (che hanno donato rispettivamente quindicimila euro ciascuna). La M.M.I.A. (Medici e Maestri in adozione onlus) di Monteporzio Catone, ha attrezzato le attività ricreative degli studenti con l’allestimento di una sala giochi e una sala studio/tv.



Dal Club del Fornello - Rivalta Piacenza Onlus, sono invece arrivate delle attrezzature per le attività didattiche (computer e attrezzature di sala e cucina). “Vorremmo esprimere riconoscenza pubblicamente a queste due associazioni -hanno spiegato i docenti dell’Alberghiero- che con la loro generosità consentiranno sicuramente ai nostri allievi di trascorrere qui ad Amatrice un sereno periodo formativo”. © RIPRODUZIONE RISERVATA