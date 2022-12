Il 9 dicembre ad Amatrice la proiezione del film documentario “Terra Sospesa”

RIETI - Il 9 dicembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium della Laga sarà proiettato il film documentario “Terra Sospesa”. L’opera, terminata nel 2021, ha già partecipato a numerosi festival in Italia e all’estero, ottenendo riconoscimenti. Ora, grazie alla collaborazione con il Comune di Amatrice, avviene la restituzione alla cittadinanza di Amatrice con la prima proiezione del film nella città colpita dal sisma. Nella pellicola d’altronde, figurano come protagonisti, vari abitanti di Amatrice tra cui alcuni veri e propri "personaggi” del luogo. Il film documentario è stato prodotto da The Blink Fish, produttore esecutivo Paolo Soravia per la regia di Matteo Grimaldi e Giacomo Boeri, la fotografia a cura di Niccolò Di Guida e Stefano Etter, la colonna sonora di Operà Music.



SINOSSI

Dai giorni in cui la terra ha tremato gli abitanti di Amatrice sono rimasti come ancorati alle pesanti macerie che ancora ostruiscono le strade. Tra il 24 agosto 2016 e il gennaio del 2017 molte delle loro case sono distrutte, amici e parenti scomparsi o trasferiti lontano: chi è rimasto ha fatto i conti con la desolazione, riunendosi sui muretti crollati dei paesi, cercando di ricostruire il lavoro, pascolando gli animali sulle terre abbandonate, sospesi in una bolla di eterno presente da cui è difficile scorgere un futuro.



Note dei registi

Un insieme di impressioni, un mosaico di punti di vista, che con uno sguardo intimo e senza forzature, racconta ciò che è rimasto nella vita di alcuni dei sopravvissuti. A partire dall'ottobre 2016, i numerosi viaggi nelle zone colpite ci hanno permesso di stabilire un rapporto di continuità e fiducia con la gente del posto, alcuni di loro veri e propri “personaggi” conosciuti da tutti.

Con la dovuta attenzione, siamo riusciti a entrare nel loro mondo fatto di dolore da un lato e, dall'altro, di estrema perseveranza e voglia di trovare un futuro.



Non si tratta di un film di denuncia sulla tragedia in sé, le immagini che abbiamo realizzato invitano a immergersi nell'immobilità, nell'attesa infinita che caratterizza la vita di queste persone oggi. L'immobilità di qualcosa di disturbato che aspetta di essere rimesso in piedi, rende questi luoghi fermi nel tempo. Eppure, nessuno è più vivo dei protagonisti di questa storia.In tre anni di riprese, abbiamo avuto il piacere di vedere l'attaccamento e la cura che gli abitanti di queste terre hanno verso le loro montagne, i boschi, gli animali che allevano.Eroi silenziosi in attesa di un futuro.TERRA SOSPESADurata 60 minutiProdotto da The Blink Fish srlProduttore esecutivo Paolo SoraviaRegia Matteo Grimaldi e Giacomo BoeriFotografia Niccolò di Guida e Stefano EtterColonna sonora Operà MusicDistribuzione festivaliera Premiere FilmAnno di completamento 2021Contatti: Paolo Soravia paolo@theblinkfish.comRICONOSCIMENTIPremiTekka International film festival Singapore “best documentary feature film”Fluvione Film Festival “miglior regia”Monza Film Fest “migliore colonna sonora”Selezioni ufficialiSocial World Film FestivalSan Benedetto Film FestMedFF fetival del cinema mediterraneo ed europeoLos Angeles, Italia, Fashion and art FestDocuworld Film FestivalCORTINTELVI 2022APOX film festival 2022Catania Film FestivalMontelupo Fiorentino Film FestivalCorto e a capo - premio Mario PuzoAriano International Film FestivalCinema di Salerno 2021RINGRAZIAMENTIMarzio Mozzetti - Corrado Longa - Biagio e la famiglia CamacciComune di Amatrice - Comune di ArquataStefano Boeri - Maria Chiara Pastore - Luis Pimentel - Livia Shamir - Camilla Pusateri -Francesco Alemanno - Mirko Platania - Giulia Rosmarini - Alberto Rollo - Cascinabiblioteca Onlus - Associazione HOPE Onlus - Albergo Sant’Emidio AP - OrganizzatoriFesta Bella Spelonga - Vigili del Fuoco - Bar Rinascimento - Cinema temporaneo AmatriceRistorante Roma - Agriturismo Amatrice Benni & SaroVillaggio Lo Scoiattolo - CDM Servizi e tutti gli abitanti di Amatrice