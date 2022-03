L'Associazione "Amatrice L'Alba dei Piccoli Passi" dona alla comunità le attezzature sportive

RIETI - Attrezzi sportivi per palestra donati alla comunità di Amatrice. Grazie al supporto del Sindaco Giorgio Cortellesi e dell’attuale dirigente scolastico Annamaria Renzi, l’Associazione L’Alba dei Piccoli Passi APS ha potuto finalmente donare questa mattina alla Comunità di Amatrice, l’attrezzatura sportiva sistemata nella palestra dell'Istituto Sergio Marchionne.



«Grazie a questa iniziativa -spiegano dall'Associazione- tutti gli iscritti all’Istituto Onnicomprensivo e la comunità che frequenta i locali della palestra nell’orario extra scolastico anche attraverso le attività dell’Judo Club Amatrice potranno usufruire di diverse tipologie di macchinari e attrezzi sportivi».



Una donazione certamente utile alla comunità ma anche alla scuola come confermato anche da una rappresentativa dei ragazzi del locale Liceo Scientifico Sportivo, che ha potuto ringraziare per il dono e confermare l'utilità dei macchinari per lo svolgimento delle attività didattiche.