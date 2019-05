© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ha superato l'atmosfera terrestre per ben due volte da astronauta: stavolta Umberto Guidoni sarà protagonista di una "missione" più terrena, andando ad incontrare i ragazzi del Liceo Scientifico di Amatrice il prossimo 10 maggio. Sarà una mattinata davvero particolare per i ragazzi, che grazie all'impegno dell'Associazione Sabina Astrofili (che ha contattato l'astronauta), riusciranno a rapportarsi con uno degli astronauti italiani che hanno solcato lo spazio.“Per noi è un onore avere Umberto Guidoni ad Amatrice -spiega Stefano Tocchio, presidente dell’ASA- dopo la giornata osservativa di due anni fa, venerdì avremo modo di conoscere uno dei nostri astronauti e sicuramente sarà molta la curiosità nostra e dei ragazzi, nel porgli domande sulla sua professione e sui tanti aspetti che la riguardano. Vorrei anche rimarcare che Guidoni è venuto senza che l'Associazione sostenga spese e per dare un suo contributo con la sua presenza, alla ricostruzione immateriale di Amatrice”.L'astronauta ha partecipato a due missioni nello spazio, entrambe a bordo dello Space Shuttle. In una di queste missioni, Guidoni ha avuto modo di mettere anche piede a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.