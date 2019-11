© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Paolo Orneli comincia da Amatrice: uno dei primi impegni del neoassessore regionale allo Sviluppo economico ed attività produttive è stato proprio nella cittadina colpita dal sisma 2016. Orneli in quei mesi del post sisma è stato il principale referente della Regione Lazio sul posto, riguardo il complesso ritorno alla normalità delle strutture commerciali e produttive.“Mi è sembrato giusto, tra i primissimi impegni come nuovo assessore della Regione Lazio -ha scritto Orneli sul suo profilo Facebook- tornare qui ad Amatrice, dove in questi anni ho lasciato un pezzo di cuore, per parlare con i commercianti e l’amministrazione comunale e scrivere con loro l’agenda delle cose da fare nei prossimi mesi”.Un incontro che si è svolto domenica 17 novembre, con il direttivo della locale Associazione Commercianti e con la Rete di Imprese Amatrice, in attesa di poter incontrare tutti, con la “ferma intenzione di ritornare presto, per provare a dare una mano a questa comunità così straordinariamente tenace e coraggiosa”.Poi l’appello: “approfitto per dire a coloro che stanno leggendo queste poche righe: vale davvero la pena venire da queste parti, anche solo per trascorrere una bella giornata, non solo per le meraviglie del paesaggio, l’aria buona e l’ottimo cibo, ma soprattutto per le persone che qui vivono e lavorano, che sapranno accogliervi come a casa vostra”.