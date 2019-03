RIETI - Confronto tra istituzioni e genitori sul ritorno dell'Alberghiero ad Amatrice, attualmente in sede provvisoria a Rieti.

Ma dopo l'incontro rimangono le divergenze: sotto accusa, per i genitori, la continuità didattica. Per il presidente della Provincia Calisse, il ritorno ad Amatrice adesso è un segnale di rinascita importante.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 22 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA