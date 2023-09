“Amatrice a cavallo”, gli organizzatori ringraziano la polizia per i soccorsi post terremoto

RIETI - Nei giorni scorsi, nella frazione di Torrita di Amatrice, si è tenuta la manifestazione “Amatrice a Cavallo” con la partecipazione di oltre 1500 persone tra cavalieri e spettatori.

Nella tre giorni della kermesse amatriciana, si sono svolte dimostrazioni e concorsi che hanno coinvolto splendidi esemplari di equini e mostrato la bravura di provetti cavalieri.

Nell’ambito della manifestazione, nella mattinata di ieri, 10 settembre 2023, gli organizzatori hanno voluto mostrare un segno di riconoscenza verso la Polizia di Stato premiando i suoi Agenti dei reparti cinofili che, durante il terribile sisma del 2016, sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso che hanno permesso di salvare vite umane.

Alla presenza di una rappresentanza della Questura di Rieti, impegnata quotidianamente con i suoi Agenti nelle attività di vigilanza e di ordine e sicurezza pubblica nei territori di Amatrice ed Accumoli, gli Agenti del Centro di Coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili della Polizia di Stato di Ladispoli (RM), rappresentati da una pattuglia ippomontata e da una squadra di cinofili specializzati nella ricerca e nel soccorso hanno ricevuto dal Sindaco di Amatrice, in una cerimonia pubblica, una targa ricordo che, pur non potendo cancellare la memoria di quei terribili momenti, è sicuramente motivo di orgoglio per quegli Agenti della Polizia di Stato che si sono distinti, traendo in salvo una bambina di 9 anni sepolta dalle macerie.