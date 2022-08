Tutto pronto a Torrita per la seconda edizione della fiera mercato “Amatrice a Cavallo”

RIETI - Dopo il successo dello scorso anno, venerdì 19 torna la manifestazione "Amatrice a Cavallo" per un fine settimana interamente dedicato al cavallo. La seconda edizione della fiera mercato si svolgerà a Torrita di Amatrice dal 19 al 21 agosto e vedrà la presenza di circa ottocento cavalli e cento muli, con i proprietari di scuderie provenienti da tutta Italia.



La manifestazione si aprirà con una panoramica dedicata alle varie razze di cavalli, con una sezione specifica dedicata al cavallo Tpr (Tiro Pesante Rapido), da sempre compagno dell'uomo e fidato collaboratore nei lavori dei campi, con focus su genealogia, morfologia e peculiarità. Ci saranno dimostrazioni di gimkana con i bambini e spettacoli equestri di ogni genere, sfilate di carrozze e butteri della Maremma.



La sera poi ci sarà la possibilità di cenare in fiera accompagnati da musica e animazione per grandi e piccini.

Per l'occasione sono previste esibizioni di canto a braccio, saltarello amatriciano con organetto, ciaramelle e tamburelle.



Saranno valorizzati aspetti del patrimonio immateriale del territorio laziale come la tradizione della carbonera - la carbonaia - che vede i taglialegna al lavoro per condurre sui muli e sui cavalli la legna da carbone, la rievocazione dell'antica pratica della realizzazione del carbone con dimostrazioni dirette al pubblico.

Saranno inoltre rievocate antiche pratiche come la "marchiatura" e la "ferratura".



E' prevista la partecipazione dell'Associazione Nazionale Cavallo Equestre (CAI-TPR e ANACAI-TPR).

Sarà infine presente anche quest'anno la mostra mercato dei prodotti tipici locali, dedicata al patrimonio agroalimentare della zona.



L'evento ha il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Amatrice, con la collaborazione dell'ANACAITPR (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido).



L'ingresso è libero e gratuito.