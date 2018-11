© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Di sclerosi multipla e del progetto del centro rivolto ai malati per una presa in carico multidisciplinare si parlerà domani, 17 novembre, in un incontro formativo promosso dalla sezione Aism di Rieti che intende promuovere una adeguata assistenza alle persone affette da sclerosi multipla e alle loro famiglie.La sezione di Rieti è giovane, nata nel 2010, ha trovato recentemente sede nei locali sottostanti la scuola dell’infanzia di Quattrostrade, in via Lama.“A Rieti – spiega la presidente Tiziana de Santis - Abbiamo attivato il supporto psicologico con la psicologa formata dalla sede nazionale, il trasporto per le persone che necessitano e, in collaborazione con l'associazione Angeli in Moto, il ritiro e la consegna gratuiti presso il loro domicilio a favore delle persone con sclerosi multipla. Ogni anno partecipiamo inoltre ad attività nazionali di raccolta fondi, per sostenere la ricerca e garantire la possibilità di aiutare i malati e i loro familiari”.Alle 16 l’apertura dei lavori, nella sede della sezione Aism, con il direttore sanitario della Asl di Rieti Vincenzo Rea. A seguire l’intervento di Mario di Napoli, primario di neurologia e responsabile del centro Sclerosi Multipla del de Lellis.Seguirà la tavola rotonda alla quale prenderanno parte anche Vittorio Marcelli, primario di fisiatria, Simone Tiberti, fisiatra e Silvia Gregori, psicologa.Per maggiori informazioni è possibile contattare la sezione Aism di Rieti al numero 329-6082709.